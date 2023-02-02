ارتفاع قبل رمضان ..أسعار الفراخ اليوم السبت 11 مارس ..(تفاصيل)



أسعار الفراخ أسعار الفراخ

شهدت الدواجن ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي يزداد الطلب على اللحوم بشكل عام.



أسعار الدواجن الآن ارتفعت مع اقتراب شهر رمضان وشهدت محافظة القاهرة وجميع المحافظات ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن.



وتحرص «المصري اليوم» على تقديم خدماتها للقراء من خلال نشر أسعار الفراخ بكل أنواعها سواء كانت محلية أو مستوردة.

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