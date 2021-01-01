يكشف تسريب كبير عن مواصفات معالج Snapdragon 8 Gen 3

كشف تسريبٌ كبير عن المواصفات المتوقعة لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المنتظر توفره في معظم هواتف أندرويد من الفئة الرائدة في العام المقبل.
ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات حول مواصفات المعالج الفنية حتى الآن، أشارت التسريبات الأخيرة إلى أن المعالج القادم يمكن أن يتفوق على معالج آبل Apple A16 Bionic الذي يعمل على هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max.
وقد كشف التسرب الذي تم نشره على تويتر، الكثير من الجوانب الهامة حول الشريحة الرائدة القادمة من شركة كوالكوم. ووفقًا للتسريب، ستعتمد الشريحة القادمة على تقنية التصنيع TSMC N4P وهي التقنية نفسها التي يعتمد عليها معالج Snapdragon 8 Gen 2.
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