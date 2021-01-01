يستقطب جيسيك جلوبال 2023 خبراء الأمن السيبراني العالميين

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يستعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال»، في دورته الحادية عشرة التي تنعقد خلال المدة الممتدة من 14 إلى 16 آذار/ مارس 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، لاستضافة أكثر من 500 علامة تجارية للأمن السيبراني، و300 متحدث في مجال أمن المعلومات، و1,000 شخص من أبرز المخترقين الأخلاقيين في العالم، بهدف استكشاف الفرص والتحديات في سوق الأمن السيبراني العالمي الذي تصل قيمته إلى نحو تريليوني دولار، بحسب تقديرات شركة الاستشارات العالمية (ماكينزي أند كومباني).



وينعقد «جيسيك جلوبال 2023»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، على خلفية ازدهار الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يُقدر حجمه بنحو 11,5 تريليون دولار ويواجه مستوى غير مسبوق من التهديدات السيبرانية يتوقع أن تكلف العالم 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025.



ويُعد هذا المعرض الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال أمن تقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، ويجمع تحت مظلته نخبة من أبرز شركات وخبراء الأمن السيبراني على مدار 3 أيام من المحاضرات، وفعاليات إطلاق المنتجات، وندوات الشركاء، والجلسات التفاعلية وغير ذلك.

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وتضم قائمة المشاركين في هذا الحدث نخبة من كبريات شركات التقنية العالمية، مثل: هواوي، ومايكروسوفت، وسيسكو، وهانيويل، ودو، بالإضافة إلى أبرز شركات أمن المعلومات، مثل: (سباير سوليوشنزن)، و(سيبيكس)، و(كراود سترايك)، و(مانديانت)، و(بنتيرا)، و(بيفوتال)، و(بورت 53)، و(كلاودفير)، و(إيدجيو)، و(سكيوروركس)، و(سيناك)، و(ثريتلوكر)، و(فوتيرو)، و(سبايدر سلك)، و(ووترفول) وغيرها.وأكد الدكتور (محمد حمد الكويتي)، مدير مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضرورة التعاون بهدف تطوير الخبراء وتعزيز المعرفة بالأمن السيبراني في عالم ما بعد الجائحة، وقال: «نرى أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير مستوى التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، لأن مستوى تهديدات الأمن السيبراني تزايد سريعًا بعد الجائحة، كما برزت منظومات رقمية جديدة، من أمثال الميتافيرس والحوسبة الكمية».وأضاف: «لكي نتمكن من رسم معالم نماذج الأمن السيبراني الجديدة، نجمع فريقًا استثنائيًا من قادة الأمن السيبراني خلال مؤتمر (جيسيك جلوبال)، حيث يدعم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات على نحو كامل مبادرة جيسيك لتشكيل مجموعة من أهم خبراء أمن المعلومات لمناقشة أخطر التحديات والعمل على تطوير المناعة الإلكترونية للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».وأشار الدكتور (ألويسيوس تشيانغ)، كبير مسؤولي الأمن السيبراني لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن مرونة الاقتصاد الرقمي تتطلب الحذر، قائلًا: «نحن نولي أهمية بالغة لإجراء الأبحاث وتوفير الرؤى بشأن قطاع الأمن السيبراني وبيئة الأعمال، حيث يضمن لنا ذلك مواكبة أحدث التطورات في مجال إدارة مشهد المخاطر الإلكترونية».وأضاف: «اخترنا (جيسيك جلوبال) لنوحد قوى الجهات المختلفة وننطلق لنصنع رؤية موحدة واستباقية للأمن السيبراني، مع إبراز قدرة هواوي على تقديم الدعم لعمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديمنا نموذجًا متقدمًا للأمن السيبراني يوفر أعلى مستويات الخصوصية لعملائنا».مشاركة أكثر من 1000 مخترق أخلاقي في فعالية (هاك-أو-سفير) لمواجهة التهديدات الواقعيةويستضيف «جيسيك جلوبال 2023» النسخة الأولى من فعالية (هاك-أو-سفير) Hack-O-Sphere، التي تضم سلسلة من مسابقات الأمن السيبراني، والجلسات التدريبية المعتمدة المجانية من معهد (سانس) SANS والمجلس الدولي لمستشاري التجارة الإلكترونية EC Council، ويمكن للمشاركين فيها الاطلاع حصريًا على مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني التابع لمجلس الأمن السيبراني في الإمارات. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 1,000 مخترق أخلاقي من جميع أنحاء العالم والمجتمع المحلي لمواجهة تهديدات سيبرانية واقعية وإيجاد الحلول المناسبة لها.وتتصدر أجندة أعمال المعرض بطولة (سي واي تاكا) العالمية للأمن السيبراني، والتي تنظمها شركة (سي واي تاكا) الإسرائيلية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات و(سايبر جايت).ويستعرض خبراء الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم مهاراتهم الرقمية لاغتنام فرصة الفوز بمليون دولار بما يعد أحد أكثر تحديات (المخترقين الأخلاقيين Capture the Flag) المختصة بالأمن السيبراني قيمةً في العالم.وأشار (دورون أمير)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (سي واي تاكا)، إلى إن الهجمات السيبرانية المجهولة الهوية والمصدر تعني أن التعاون العابر للحدود أساسي وحيوي. وقال بهذا الخصوص: «العدو السيبراني مجهول الهوية ويمكنه مهاجمة أي شخص، فضلًا عن أن مجرمي أمن تقنية المعلومات لا يهتمون بمكان ولادة ضحاياهم أو جنسياتهم. وإن المبادرات كبطولة (سي واي تاكا) العالمية للأمن السيبراني تجمع الأشخاص معًا في مسابقة، وتستعرض منهجية الدفاع والهجوم، حتى نستطيع فهم المستقبل لا الماضي، ونستعد لمستقبل سيبراني آمن وقوي للجميع».وستشهد فعالية (هاك-أو-سفير) عودة تحدي (تصدي الثغرات – Bug Bounty)، والذي سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس لأنه أكبر تحدٍّ لتصدي الثغرات على مستوى العالم. ويشارك في هذا التحدي أكثر من 200 مخترق أخلاقي لإجراء اختراق مباشر في البحث عن ثغرات أمنية في منتجات واقعية.وتشمل المسابقات الأخرى (سايبر مايز) من (بورت 53)، التي ينتقل فيها المخترقون عبر سلسلة من الأبواب المغلقة ضمن متاهة سيبرانية قبل الوصول إلى نقطة نهاية، وكذلك مسابقة البحث عن الجائزة (فايند ذا برايز) التي تنظمها وزارة الداخلية للخريجين الجدد، ومسابقة (سايبرثون)، ومسابقة (بادج هاكينج زون) من (دو)، الشريك الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال).خبراء الأمن السيبراني في العالم يجتمعون لإرساء توجهات جديدة وتعزيز مرونة الأمن السيبرانيسيركز (جيسيك جلوبال 2023) على بحث تحديات الأمن السيبراني الملحة التي تؤثر في المؤسسات والحكومات، إذ يتضمن برنامج المؤتمر المقرر ضمن إطار المعرض أكثر من 180 ساعة من المحتوى بمشاركة أكثر من 300 مخترق أخلاقي ومتحدث متخصص في مجال أمن المعلومات يديرون جلسات الاختراق والحلقات النقاشية.ويتوزع المحتوى على ست قاعات وتسع منصات: المنصة الرئيسية، والمنصة الحكومية، والمؤتمر العالمي للأمن السيبراني، وقبة البنية التحتية الحساسة، ومنصة الشبكة المظلمة، ومنصة (نيشن) ومنصة (ستارت أب)، ومنصة (إكس لابس)، ومنصة الإلهام والأكاديمية.ويستضيف (جيسيك جلوبال) كوكبة من أبرز المخترقين والمتحدثين الرفيعي المستوى من أهمهم الدكتور (محمد حمد الكويتي)، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، و(جو كينجبن جراند)، أسطورة الأمن السيبراني الذي اخترق محفظة عملات مشفرة بقيمة مليوني دولار، و(هيو نجو)، المحتال السابق الذي سرق بمفرده البيانات الشخصية لنحو 200 مليون مواطن أمريكي، و(برايس كيس جونيور) المعروف باسم (واي تي كراكر)، وهو مخترق ورائد أعمال ذاع صيته بعد اختراقه الموقع الإلكتروني الخاص بمركز (جودارد) لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، و(جيسون إي ستريت)، المخترق المخضرم والكاتب الذي ذاع صيته لسرقته عددًا من المصارف عبر القارات الخمس.UnLock – استكشاف الجيل القادم من عمالقة الأمن السيبرانيسيقدم معرض (جيسيك جلوبال 2023) مسابقة العروض التقديمية الخاصة بشركات الأمن السيبراني الواعدة UnLock، التي تشارك فيها نحو 100 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني لاستعراض حلولها المبتكرة لصياغة مستقبل الأمن السيبراني.وتتيح المسابقة لهذه الشركات فرصة التواصل مع المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمشترين من شركات أمن تقنية المعلومات، وغيرهم من الجهات المؤثرة في القطاع.وتجرى مسابقة العروض التقديمية الحية هذه في وقت تهيمن فيه استثمارات الأمن السيبراني على المنظومة العالمية للشركات الناشئة، إذ جُمع 79 مليار دولار من رأس المال الاستثماري لتمويل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني عبر أكثر من 4,200 صفقة منذ عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة (مومينتوم سايبر).وتتنافس الشركات المشاركة في مسابقة UnLock ضمن 3 فئات هي: أفضل شركة عالمية ناشئة، وأفضل شركة إقليمية ناشئة، والفكرة الأكثر ابتكارًا للمؤسسات الأكاديمية. وتصل القيمة الإجمالية لجوائز هذه المسابقة إلى 100 ألف درهم تهدف إلى مساعدة الفائزين للتقدم في تنمية مشاريعهم في مجال الأمن السيبراني.وتنعقد فعاليات معرض (جيسيك جلوبال 2023) تحت شعار «تواصل العقول، تعزيز المرونة السيبرانية»، وذلك بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشرطة دبي بصفتها جهات داعمة رسمية. ويتوقع أن يستقطب هذا الحدث ما يزيد على 35 ألف زائر من أكثر من 100 دولة.وقالت (تريكسي لوه ميرماند)، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «في ضوء التحديات الهائلة التي تواجهها المؤسسات على صعيد الأمن السيبراني، يمهد (جيسيك جلوبال) الطريق أمام المؤسسات الإقليمية لاستجلاء المشهد المعقد للتهديدات السيبرانية، وتسليط الضوء على الحلول العملية التي يقدمها نخبة من الخبراء العالميين لبناء أعمال رقمية مرنة سيبرانيًا».وأضافت: «يؤكد اهتمامنا وعملنا الدؤوب في هذا القطاع أن الفضاء السيبراني سيظل تحت السيطرة ولن يسلّم لمجرمي الإنترنت. ونثق تمامًا بأن التعاون الواسع بين جميع الأطراف واعتماد الحلول المتقدمة التي يعرضها (جيسيك جلوبال)، سيمكّن الشركات والمنظمات والدول من أن تقضي على ظاهرة مجرمي الإنترنت وسدّ أي من الهجمات المستقبلية».