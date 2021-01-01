«أكثر كلمة يتم حذفها من منشورات فيسبوك».. تُعيد ميتا النظر في حذف المحتوى المتضمن كلمة «شهيد»



ميتا ميتا

للترجمة بين اللغات اختلافات عدة لمضامين الكلمات نفسها، وهو ما يحدث في كلمة «شهيد» كلما استخدمها المصريون والعرب في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا فيسبوك، وكذلك يقوم فيسبوك بحذفها لدليلها على الموت أو القتل، فمحتوى المنصة بشكل تلقائي يستبعد النتائج المتضمنة العنف، ومعها يمحي أي منشورات تتضمن كلمات محددة تنم عن هذا العنف، منها «القتل، الضرب، التعدي، وهكذا».



وفي يوم «الشهيد» استخدم المصريون الكلمة بجميع منشوراتهم ومعها تم حذفها، لكن مع ملاحظة شركة ميتا أنها أخذت استخداماً واسعاً أصدرت بيان يتضمن إعادة النظر في التعامل مع الكلمات العربية التي تأخذ معنى مختلف، وعليها قال مجلس الإشراف في «ميتا بلاتفورمز»: هذه مسألة معقدة للغاية لفهم تعبير ملايين الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت، بما في ذلك تعبير كلمات عن المسلمين باللغة العربية تحتاج لنظرة مختلفة كي لا تخضع لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية».



وتابع: سيتم إعادة النظر في نهج التعامل مع كلمة «شهيد» باللغة العربية، فيتم إزالتها أكثر من أي كلمة أخرى. مضيفاً أن المجلس طلب من ميتا المشورة بشأن ما إذا كان عليه الاستمرار في حذف جميع المنشورات المتضمنة للكلمة مع تصنيف كاتبيها على أنهم يشكلون خطراً وينتهكون قواعد فيسبوك.

قد يعجبك أيضا...

بيان ميتا عن استخدام كلمة «شهيد» بمنشورات فيسبوكتضمن بيان «ميتا«الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام :»اليوم، وافق مجلس الرقابة على طلب ميتا للحصول على رأي استشاري بشأن السياسة بشأن التعامل مع كلمة «شهيد» عند استخدامها للإشارة إلى فرد بعينه وفقاً لسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة. بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة الخاصة بنا، تحدد ميتا وتحظر «المنظمات أو الأفراد الذين يتبنون مهمات عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف» من منصاتنا، مثل الإرهابيين أو جماعات الكراهية. نحظر أيضًا المحتوى الذي يتضمن «الثناء، الدعم الجوهري، أو التمثيل»- وهي المصطلحات التي نقوم بتعريفها في سياستنا- لهذه المنظمات والأفراد المحددين، سواء أحياء أو متوفين. حاليًا، نتعامل مع كلمة «شهيد» على أنها مدح صريح عند استخدامها للإشارة إلى شخص معين، ونقوم بإزالة هذا المحتوى عند علمنا به. نحن لا نزيل كلمة «شهيد» في حد ذاتها أو عند استخدامها للإشارة إلى أفراد غير محددين«.كما «طلبت ميتا توجيهات مجلس الرقابة بشأن هذا النهج، لأننا نعلم أنه على الرغم من أننا قمنا بتطويره واضعين السلامة في الاعتبار، فإننا مدركون للاختلافات الكبيرة في كيفية استخدام المصطلح عالميا. يُستخدم مصطلح»الشهيد«بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم، وعبر مختلف الثقافات والديانات واللغات. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى إزالة بعض المحتويات التي لم يكن الغرض منها أبدًا دعم الإرهاب أو مدح العنف على نطاق واسع».خاتمين بالبيان بقول: «نسعى للحصول على آراء مجلس الرقابة بشأن ثلاثة خيارات ممكنة حددناها لهم للنظر فيها، أو أي خيارات أخرى قد يجدونها مناسبة.