عطل جديد في «إنستجرام» بأنحاء العالم..مشكلات في النشر والتحميل..

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صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

عطل جديد ضرب تطبيق الصور الأشهر بالعالم «إنستجرام» التابع لشركة «ميتا بلاتفورمز»، أثر على عشرات الآلاف حول العالم، لتعرضها لمشكلات في نشر التحديثات وأوقات تحميل طويلة.

وفقًا لتقرير «بلومبرج»، أشار إلى أن أداة متتبع مواقع التواصل، تلقت نحو 40 ألف تقرير يشرح التعرض لعدد من المشكلات بدأت مساء أمس الأربعاء، واستمرت حتى اليوم الخميس.

وكانت علامة «#Instagramdown» هي الأبرز والأسرع انتشارًا، بين شكاوى الآلاف حول العالم من عطل إنستجرام.

وتكررت الأعطال المُشابهة خلال الفترة السابقة حتى وصلت لآلاف المستخدمين، أبرزها كان فقدان المتابعين، أو تسجيل الخروج، مع طلبات إعادة تسجيل الهوية من جديد.

المصدر: المصرى اليوم

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