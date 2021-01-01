يحدد الذكاء الاصطناعي أكثر الدول فقرًا ويتنبأ بأزمات الغذاء ويحدد المستحقين للتبرع

الذكاء الاصطناعي يدخل عالمنا بقوة، يفيد بشتى مجالات الحياة والعمل، ففي البداية ظهر في شكل أدوات تقنية منها للعب، ومنها ما استفدنا منه طبيًا أو أدى الأعمال المنزلية وغيرهم تخصص بالتسويق والكتابة، لكن الآن تطرق إلى بابا جديدا وهو تقديم المساعدات الإنسانية، فهي منظومة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بأزمات الغذاء وتحدد من المستحقين الفعليين للتبرع من أجل الغذاء بجميع أنحاء العالم بعد تحري الدقة من أجل الوصول للأكثر احتياجًا من بينهم.
كيف تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي للأكثر احتياجًا بالعالم
عمل فريق بحثي بالولايات المتحدة من «معهد كورانت للعلوم الرياضية» التابع لجامعة نيويورك الأمريكية، على دراسة بحثية نُشرت في الدورية العلمية «ساينس أدفانسز»، خلالها تمكن الفريق من ابتكار منظومة للذكاء الاصطناعي قادرة على تحديد المناطق التي ستشهد أزمات غذاء قبل حدوثها بـ 12 شهرًا، كذلك تحدد أكثر الدول فقرًا واحتياجًا للغذاء.
وفي حديث لفريق الدراسة أفادوا أن المنظومة التقنية الجديدة ستساعد في تحديد أولويات توجيه المساعدات الغذائية الطارئة إلى المناطق الأكثر عرضة للأزمات الغذائية والمجاعات.
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