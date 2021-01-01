بعد سيل الإعلانات المفاجئ على «ماسنجر» «ميتا» توضح السبب وتَعد بالحل



ميتا ميتا

أسئلة من كل حدب وصوب، حول كيفية إلغاء إعلانات ماسنجر التي ظهرت فجأة لجميع المستخدمين، في شكل كم هائل من الرسائل الواردة من حسابات وصفحات تجارية لم يتواصلوا معها أبدًا من قبل، وخدمة لم يطلبوها، فأزعجتهم، ومن هنا جاء التساؤل والاعتراض على تلك الرسائل التي أثارت غضبهم.



أوضح «تامي لي»، أحد المطورين بقطاع ماسنجر في ميتا، بحسب تصريحات الشرق بلومبيرج، أن هذة الرسائل ناتجة عن ثغرة في خدمة التراسل الفوري «ماسنجر»، لافتا إلى أنه خطأ غير مقصود أتاح لبعض الصفحات الترويجية مراسلة المستخدمين، ومن هنا ظهرت رسائلهم مباشرة داخل صندوق البريد على الخدمة، رغم أن المستخدمين لم يقوموا بمراسلة تلك الصفحات من قبل، معتذر عن تلك الثغرة، ومؤكداً أنه سيتم معالجتها بشكل كامل الأيام المقبلة.



ومن الشائع سابقاً أن أي رسائل من غير الأصدقاء بما فيها الحملات الترويجية للشركات أو الصفحات العامة، لا تظهر في صفوف المحادثات الأساسية للشخص، بل تظهر لديه في صندوق طلبات المراسلة Message requests، ليكون له الحرية في اختيار قراءتها أم لا، ومن ثم السماح بالبدء فيها أم رفضها، وبمجرد الرد تتحول المحادثة مباشرة للجانب الأساسي في رسائل ماسنجر.

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وفي الأصل تستهدف الرسائل الترويجية الأشخاص اعتماداً على الرقم التعريفي لحساباتهم Profile ID وهو رقم خاص لكل حساب، لا يتغير مُطلقاً، مع قياس دائم لاهتمامات المستخدمين وما يبحثون عنه من منتجات لعرض إعلاناتها فيما بعد.