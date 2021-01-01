تطلق تكنو 3 هواتف جديدة بسعر رخيص



تكنو تكنو

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن 3 إصدارات جديدة من هواتفها التي تأتي ضمن سلسلة Spark 10 منخفضة التكلفة، والتي ستطرحها بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.



وبحسب ما ذكره موقع "moneycontrol"، أطلقت "تكنو" هاتف Tecno Spark 10 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، وتأتي الهواتف الثلاثة إلى السلسلة الجديدة تحت اسم: Spark 10 5G و Spark 10 و Spark 10 C.



وتتشارك جميع هواتف تكنو Spark 10 الثلاثة، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل هاتفي Spark 10 و Spark 10 5G بنظام التشغيل أندرويد 13، إلى جانب واجهة المستخدم HiOS 12.6، بينما يتم تشغيل طراز Spark 10C بنظام التشغيل Android 12 إصدار Go.

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مواصفات تكنو سبارك 10 برويتم تشغيل هاتف تكنو Spark 10 Pro بواسطة معالج ميدياتكHelio G88 المقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali G52، ويأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين القابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS 12.6 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.ويتميز هاتف تكنو Spark 10 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم مجموعة ألوان DCI-P3 ومعدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية.وبالنسبة للبصريات، حصل هاتف Spark 10 Pro على إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوبا بعدسة AI وفلاش LED، وفي المقدمة، يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.ويحتوي هاتف Tecno Spark 10 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، عبر منفذ USB من النوع C.ويتميز الهاتف أيضا بمقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، وقارئ بصمات أصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، وتشمل خيارات الاتصال 4G LTE و Dual-SIM وشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth والدفع الالكتوني NFC وتحديد المواقه GPS والمزيد.ويتوفر هاتف Tecno Spark 10 Pro في لونين هما: الأسود والأبيض، ولم تؤكد تكنو تفاصيل أسعار وتوافر سلسلة سبارك 10، ومع ذلك، فقد أكدت العلامة التجارية أن السلسلة بأكملها ستكون متاحة في أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وبعض الدول الأوروبية.ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Spark 10 Pro في الهند في طرازين هما: 8 + 128 جيجابايت و 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 122 دولار (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري).