تكشف هونر عن هاتف أنيق مجهز بمواصفات فائقة

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يعد هاتف Honor Magic 5 Pro، أحدث إصدارات شركة هونر Honor الصينية، والذي يأتي مزودا بأقوى المواصفات والمميزات التي تجعله منافسا لأفضل هواتف أندرويد في 2023.



وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، يشبه Honor Magic 5 Pro، إلى حد ما سابقه من حيث التصميم، ولكنه يتميز بشاشة عرض كبيرة في المقدمة، مع حواف رفيعة، وهذه الشاشة تتميز بتصميم منحني من كلا الجانبين، ويتميز الهاتف بجزيرة كاميرا دائرية كبيرة بها ثلاث كاميرات مميزة إلى جانب بعض المواصفات الرائعة.



سعر ومواصفات Honor Magic 5 Pro

يتميز هاتف هونر الجديد Honor Magic 5 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، كبيرة الحجم بقياس6.81 بوصة، بجودة عرض + FHD، بكثافة461 بكسل في البوصة، بسطوع أقصى 1800 شمعة.

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وتمتاز الشاشة بدعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3 وتقنية +HDR10، كما تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية، تتغير وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة، كما تدعم تقنية التعتيم الفائق بتردد 2160 هرتز، وهو ما يعني توفير أفضل تجربة مع أقل استهلاك للطاقة.وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف هونر Honor Magic5 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مقربة Periscope بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري حتي 3.5x والتقريب الرقمي حتى 100x، مع دعم التثبيت البصري OIS، مع وجود كاميرا ToF للعمق، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.وينبض بداخل هاتف Honor Magic5 Pro، معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.ويحتوي هاتف Honor Magic 5 Pro، على بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 66 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع SuperCharge بقدرة 55 وات.وتشمل المواصفات المتبقية، بهاتف Honor Magic 5 Pro، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي الأسرع Wi-Fi 6 ، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، مع مستشعر IR، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.سعر Honor Magic 5 Proويتوفر هاتف Honor Magic 5 Pro، مقابل سعر حوالي 1100 يورو (أي ما يعادل 36 ألف جنيه مصري)، وذلك للإصدار بسعة تخزينية 512 جيجابايت ورام 12 جيجابايت باللونين الأسود والأخضر.