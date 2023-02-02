تصل إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي الى 16.8 مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول 2.300 مليار ورقة من خلال 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.589 مليار ورقة على 338 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.

المصدر: صدى البلد

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