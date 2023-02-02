سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 10 - 3 - 2023 عيار 18 و21

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أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر 10 - 3 - 2023 يهتم بها عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمرين ، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.



سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لاتمام عمليات الشراء والبيع.



وصل سعر الذهب عيار 21 إلى أدني مستوياته لينخفض إلى 1845 جنيها للجرام، مسجلا انخفاض 135 جنيها، بعدما كان 1950 جنيها للجرام.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24 بيع 2,097 شراء 2,109عيار 22 بيع 1,922 شراء 1,933عيار 21 بيع 1,835 شراء 1,845عيار 18 بيع 1,573 شراء 1,581عيار 14 بيع 1,223 شراء 1,230عيار 12 بيع 1,049 شراء 1,054الاونصة بيع 65,221 شراء 65,577الجنيه الذهب بيع 14,680 شراء 14,760الكيلو بيع 2,097,143 شراء 2,108,571قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخرسعر مصنعية الذهبيتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.أسعار الذهب في مصر خلال أسبوعاليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 128 مارس 1,802 1,577 1,352 1,051 901.027 مارس 1,794 1,570 1,346 1,046 896.996 مارس 1,831 1,602 1,373 1,068 915.525 مارس 1,841 1,611 1,381 1,074 920.544 مارس 1,835 1,606 1,376 1,070 917.483 مارس 1,836 1,606 1,377 1,071 917.882 مارس 1,818 1,591 1,364 1,061 909.251 مارس 1,811 1,585 1,358 1,056 905.5328 فبراير 1,801 1,576 1,351 1,050 900.3327 فبراير 1,791 1,567 1,343 1,045 895.50أسعار الذهب اليوم فى مصروتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.عوامل تحدد سعر الذهب عالميايعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.