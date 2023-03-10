أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 10-3-2023 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

تستعرض حركة أسعار العملات اليوم الجمعة 10-3-2023 أمام العملة المصرية، لـ 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وهي العملات التي شهدت الأسبوع المنتهي تباينًا بين الصعود والهبوط والاستقرار، والتقرير يأتي بعد مطالعة المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر، ولما يوضحه البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.74 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 8.10 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.54 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك أبوظبي التجاري: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 36.50 جنيه للشراء، 36.83 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.77 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.82 للبيع.