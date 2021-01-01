شيري تيجو 3 أكثر SUV مجمعة بمصر مبيعاً خلال يناير 2023

رصد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك» مبيعات عدد من العلامات خلال يناير 2023، ومنها شيري التي باعت 664 سيارة من ضمنهم 152 نسخة من تيجو 3 المجمعة محليًا.
يمثل ذلك تراجعاً بنسبة تتخطى 34% لأداء السيارة في السوق بالنظر لمبيعاتها خلال ديسمبر الماضي التي بلغت 232 سيارة طبقاً لتقرير الأميك الذي يشير أيضاً لمبيعات قدرت بـ677 سيارة خلال يناير العام الماضي ووصل إجماليها إلى 5 ألاف و750 سيارة بنهاية 2022.
ولكن رغم ذلك استحوذت تيجو 3 على حصة سوقية نسبتها 19.9% بفئة الـSUV المدمجة لتأتي في المركز الثاني بعد كيا سبورتاج وتمثل أكثر سيارة مجمعة محلياً مبيعاً ضمن فئتها.
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