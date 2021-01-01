شيري تيجو 3 أكثر SUV مجمعة بمصر مبيعاً خلال يناير 2023

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شيري تيجو 3

رصد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك» مبيعات عدد من العلامات خلال يناير 2023، ومنها شيري التي باعت 664 سيارة من ضمنهم 152 نسخة من تيجو 3 المجمعة محليًا.

يمثل ذلك تراجعاً بنسبة تتخطى 34% لأداء السيارة في السوق بالنظر لمبيعاتها خلال ديسمبر الماضي التي بلغت 232 سيارة طبقاً لتقرير الأميك الذي يشير أيضاً لمبيعات قدرت بـ677 سيارة خلال يناير العام الماضي ووصل إجماليها إلى 5 ألاف و750 سيارة بنهاية 2022.

ولكن رغم ذلك استحوذت تيجو 3 على حصة سوقية نسبتها 19.9% بفئة الـSUV المدمجة لتأتي في المركز الثاني بعد كيا سبورتاج وتمثل أكثر سيارة مجمعة محلياً مبيعاً ضمن فئتها.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم مواصفات شيري تيجو 3 وأحدث أسعارها

المحرك وناقل الحركة
زودت شيري تيجو 3 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يعمل عبر سحب طبيعي للهواء لتوليد قوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

الأمان
جهزت فئة تيجو 3 الوحيدة بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات وحساس ركن خلفي بكاميرا.

التجهيزات
تشمل تجهيزات تيجو 3 إضاءة LED خلفية وأمامية نهارية وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وفتحة سقف مع شاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم نظام صوتي من 4 سماعات وتوصيل الهاتف عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو فضلاً عن تكييف أوتوماتيك وكسوة جلدية للمقاعد وعجلة القيادة.
توقف أخر سعر رسمي لتيجو 3 موديل 2023 عند 520 ألف جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

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