تكشف صور تجسسية بورشه 911 Turbo S الجديدة وتوقعات لتقديمها بتقنية هجينة



بورشه 911 Turbo S بورشه 911 Turbo S

تداولت مواقع عديدة صورًا وفيديوهات لإحدى سيارات بورشه 911 التجريبية بتمويه خفيف أثناء اختبارها على الطرقات وحلبة Nurburgring الألمانية ضمن تطويرها لتقديم نسختها المحسنة قريبًا.



السيارة المرصودة تأتي بنفس العناصر المميزة لإصدار 911 Turbo S وأبرزها منفذ الهواء الكبير بالرفرف الخلفي بينما أشارت بعض المصادر للملصق الأصفر الموجود على زجاجها الخلفي والمفروض من بعض الدول بما فيها ألمانيا على أية سيارة تحتوي على تقنية كهربائية للدفع في مرحلة الاختبار ما يرجح تقديم السيارة في نسخة الفيس ليفت بمنظومة هجينة.



لم يتم تداول أية تفاصيل عن قوة السيارة المتوقعة ولكن على الأرجح ستحمل نفس محركها الخلفي ذي الست أسطوانات أفقية بسعة 3800 سي سي مع دعمه بمحرك كهربائي مدمج بناقل الحركة الـPDK المكون من ثماني سرعات بناءً على تصريحات من أحد المسؤولين السابقين بالشركة أشارت لتقديم 911 بنفس الوحدة الموجودة في باناميرا الهايبرد.

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من إشارات زيادة الوزن أيضًا انزلاق السيارة بأحد منعطفات حلبة Nurburgring ما قد يعود للوزن الزائد من المنظومة الكهربائية التي يقال إنها ستأتي بقوة 400 فولت بدلاً من الـ800 فولت الموجودة في تايكان الكهربائية بالكامل نظراً لعدم حاجة دعم الشحن واعتماد السيارة على إعادة تدوير الطاقة المتولدة من الفرامل.متوقع أن يتم تقديم السيارة رسميًا أواخر 2023 أو أوائل 2023 بحد أقصى مع تزويد نسخ أخرى من أسطول بورشه 911 بالتقنية الحديثة.