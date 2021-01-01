تكشف BMW رسميا عن أسعار الفئة السابعة الجديدة

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صورة الخبر: BMW
BMW

كشفت جلوبال أوتو، وكيل BMW الرسمي في مصر عن أسعار الفئة السابعة الجديدة بعد ساعات من تقديمها في حفل بالمتحف المصري الجديد.

بدأت اختيارات سيارة BMW الأفخم من 740i بسعر 5 ملايين و950 ألف جنيه، وتوسطت i7 الكهربائية بالكامل تشكيلة الفئة السابعة بسعر 6 ملايين و200 ألف جنيه بينما أتت 760i كالاختيار الأغلى بسعر 7 ملايين و400 ألف جنيه.

تعتمد 740i على محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين باور تربو بقوة 381 حصان مع دفع خلفي للعجلات، وزودت 760i بمحرك V8 سعة 4400 سي سي توين باور تربو بقوة 544 حصان بجانب دفع رباعي للعجلات.

يأتي ذلك بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات والنسختان وقاعدة العجلات الطويلة.

أما عن i7 فتحمل محركين كهربائيين بقوة إجمالية 544 حصان وتقطع حتى 625 كم حسب الأرقام الرسمية.

المصدر: المصرى اليوم

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