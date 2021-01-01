تحذر «ناسا» من كويكب مدمر قد يصطدم بالأرض في «عيد الحب»

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اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) (كويكب) يزيد قطره عن 150 قدمًا لديه فرصة للاصطدام بالأرض في غضون 23 عامًا تقريبًا، وتحديدا في عيد الحب عام 2046.



وعلى الرغم من أن الوكالات قالت إن الكويكب، المسمى 2023 DW، لديه «فرصة صغيرة جدًا» للاصطدام بكوكبنا، إلا أن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية أضافتاه إلى قائمة المخاطر الخاصة بهما.



وفي حين أن فكرة اصطدام كويكب بالأرض قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أن وكالة ناسا تقول إنه لا ينبغي أن نقلق بشأن 2023 DW، في حالة ارتطامها بالكوكب، وتمتد مناطق التأثير المتوقعة من المحيط الهندى إلى المحيط الهادى ومن الغرب إلى الساحل الشرقى للولايات المتحدة، وفقا لما ورد عن موقع «USA today».

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«كويكب Dw 2023»تم اكتشاف الكويكب المعروف باسم 2023 DW، لأول مرة في 26 فبراير، في مرصد في سان بيدرو دي أتاكاما، تشيلي، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، والذى تمت إضافته الآن إلى قائمة المخاطر الخاصة بالوكالة، حيث يعد فهرسًا للأجسام الفضائية التي يمكن أن يكون لها نوع من التأثير على الأرض، وبسبب ما شاهده العلماء حتى الآن يحتل كويكب 2023 DW المرتبة الأولى في القائمة.ووفقا لوكالة ناسا يقدر الكويكب بحوالى 160 قدمًا وهو تقريبا نفس حجم حوض حمام السباحة الأولمبى أو عرض ملعب كرة القدم.ماذا يحدث إذا ضرب كويكب 2023 DW الأرض؟تقول وكالة ناسا إن كويكبًا مثل 2023 DW يزيد حجمه عن 82 قدمًا ولكنه أصغر من 3280 قدمًا، «من المحتمل أن يتسبب في أضرار محلية لمنطقة الارتطام»، مشيرة إلى أن الكويكب ملحوظ بما يكفى للهبوط على قائمة ناسا لرصد تأثير الأرض وقائمة مخاطر وكالة الفضاء الأوروبية، ومع ذلك تم تصنيفه على مقياس تورينو كتهديد من المستوى الأول.والمقياس هو أداة تستخدمها ناسا لتصنيف التأثيرات المحتملة على الأرض، حيث لا يمثل الصفر أي خطر و10 شيء يمكن أن يتسبب في كارثة عالمية. واحد على مقياس تورينو يعني أن 2023 DW في المنطقة العادية أو الخضراء.و المنطقة الخضراء تعنى «اكتشافًا روتينيًا يُتوقع فيه وجود ممر بالقرب من الأرض لا يشكل أي مستوى غير عادي من الخطر، وفقا لمقياس تورينو.وتظهر الحسابات الحالية أن «فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية دون سبب للاهتمام العام أو القلق العام. ومن المحتمل جدًا أن تؤدي الملاحظات التلسكوبية الجديدة إلى إعادة التخصيص إلى المستوى 0»ماذا لو اصطدم كويكب كارثي بالأرض؟على الرغم من أن 2023 DW لا يشكل خطرًا كبيرًا على الأرض، إلا أن وكالة ناسا تواصل العمل للدفاع عن الكوكب من أي كويكب يمكن أن يسبب الخراب.ولكن لا يعني هذا أن الضرر الكارثي وشيك، فالكويكب 2023 DW لديه تصنيف Torino Scale من 1، مما يعني أنه من المتوقع حاليًا أنه لا يمثل «مستوى غير عادي من الخطر»، وفقًا للمقياس.