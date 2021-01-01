كل ما تريد معرفته عن البيض البودرة



البيض البودرة البيض البودرة

البيض البودرة يتصدر التريند بعد إثارة الجدل حوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما أعلنه معهد البحوث الزراعية بأن البيض البودرة أرخص من العادي 4 مرات، حيث يصل سعر البيضة البودرة إلى جنيه واحد فقط.



ما هو البيض البودرة

البيض البودرة بيض طبيعي يتم تجفيفه من خلال تعريضه لدرجات حرارة معينة باستخدام آليات معينة تسمى بـ«سلندرات»، ويجري تصنيع بودرة البيض المجفف بنفس الطريقة المتبعة في تصنيع اللبن البودرة، حيث يخضع لعملية بسترة قبل تحويله إلى بودرة ليقتل السالمونيلا وأي بكتيريا أخرى، وذلك عبر فصل البياض عن الصفار في البداية، ثم تجفيف البياض والصفار كل منهما على حدة، وفي مرحلة التعبئة يُقسّم المنتج إلى 3 أشكال، ويباع البياض والصفار بشكل منفصل أو يتم بيع البيضة كاملة.



وتتنوع مجالات استخدام البيض البودرة بسبب خضوعه لعملية فصل البيض الطازج، فمسحوق البيضة الكاملة يستخدم في صناعة المكرونة والكعك والشعرية والحلويات، بينما يستخدم صفار البيض المجفف في الأساس في صناعة المايونيز، لكنه يدخل في صناعة الصلصات ومنتجات أخرى، وتعتمد الحلويات على بياض البيض بشكل أساسي وتليها المخبوزات.

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سعر البيض البودربيض البودرة هو منتج جزائري، لا يوجد منه داخل مصر نهائيًا، ويستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى، ومختلف الدول، ويجري استخدامه في صناعة الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، حيث إن سعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة.