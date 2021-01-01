لماذا لا يشعر إيلون ماسك بالأمان؟ .. يرافقه حراس حتى الحمام..



إيلون ماسك إيلون ماسك

أثار إيلون ماسك، مالك تويتر، والرئيس التنفيذي لتسلا، الكثير من الجدل بعد تداول أنباء تفيد تجوله برفقة حراس شخصيون لا يتركونه، حتى إنهم يذهبون معه إلى الحمام.



وأفاد أحد موظفي تويتر الذي لم يفصح عن هويته أن الأمور داخل مقر الشركة «غير مستقرة»، واصفًا بأن المبنى يحترق في كل مكان، وفقًا لتقرير بي بي سي، حيث أن «ماسك» أينما ذهب إلى داخل المقر الرئيسي لـ«تويتر» في سان فرانسيسكو، هناك على الأقل حارسان شخصيان ضخمان للغاية وطويلان وكأنهما من أفلام هوليوود، ما يشير إلى انعدام الثقة في موظفي الشركة.



كما تابع الموظف أن واجهة المبنى تبدو جيدة عندما تنظر إليها من الخارج، لكن من الداخل لا شيء يعمل، حيث السباكة معطلة، وكل الصنابير.

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الأمور تخرج عن السيطرةمنذ أن تولى «ماسك» إدارة الشركة في أواخر عام 2022، انتشرت التقارير حول الاستياء داخل جدران الشركة تجاه سياساته وممارساته التي تم تنفيذها بسرعة.في حين تم إجبار العديد من العاملين من تويتر على الإستقالة بسبب عمليات التسريح الجماعي والإنهاءات الأخرى، وفقًا لـ fortune.علاوةً على ذلك، غادر آخرون برغبتهم، حيث قام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بإجراء تغييرات كبيرة على ثقافة الشركة.واتهم الملياردير بطرد موظفين انتقدوه. وقرب نهاية العام الماضي، قال رئيس قسم الثقة والأمان في تويتر، يوئيل روث، الذي لم يعد يعمل في الشركة، إن حجم القوة العاملة في الشركة انخفض إلى النصف.بالإضافة إلى ذلك، قال المهندس، أن لا أحد يهتم بالعمل الذي تم في السابق للحد من المضايقات على منصة التواصل الاجتماعي، إذ تصاعدت الكراهية والمضايقات ضد المرأة بنسبة 69%.وذكرت بي بي سي أيضًا أن هناك مخاوف من تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال على تويتر، بالإضافة إلى الحملات المستهدفة التي تضايق أفرادًا معينين، فضلاً عن محاولات التأثير الأجنبي.وبحسب موقع business insider، قال والد ماسك، «إيرول» في يناير، إنه يخشى على سلامة ابنه رغم أنه كان محميًا بـ 100 من حراس الأمن.بالإضافة إلى أن «ماسك» قام بتحديث نظام «إيرول» الأمني ??لمنزله في جنوب إفريقيا بحراس مسلحين على مدار 24 ساعة وكاميرات وسياج كهربائي.