"جهاز كشف للأشباح" و"بيت كلب".. أغلى أشياء اشتراها المشاهير

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هناك الكثير من محبي المظاهر والتفاخر بما يمتلكونه، من الأناس العاديين، يقومن بشراء الإكسسوارات الذهبية، العادية أو المطرزة بالأحجار الكريمة، أو شراء عربية فارهة، ولكن هل فكرت في الطريقة التي يمكن أن يتفاخر بها المشاهير بحياتهم، فعلى الرغم من امتلاكهم الشهرة، إلا أن لهم طرق مختلفة ومميزة بالمبالغة والتفاخر، وعلى الرغم أن معظم المشاهير معروفون بدعوة العالم للاقتصاد في مصروفاتهم لتوفير المال لحياة كريمة والمحافظة على البيئة، ألا إنهم هم أو من لا يستطيع السيطرة على مصروفاته، وتستعرض "اليوم السابع" مجموعة من المشاهدين الذين ينفقون مبلغا فاحشا من المال لشراء أشياء مادية لا يحتاجون إليها عادة، وذلك وفقا لموقع "list25".



بول ديفيد بونو.. تذكرة طائرة لقبة مقابل 1700 دولار

من المعروف أن بول ديفيد بونو المغني الأيرلاندي واحد من أبرز المشاهير المعروفين بقضاياه الإنسانية، والسعي وراء المساواة، وهذا ما يظهر أمام الإعلام ، وما يردده في أغانيه، ولكنه عندما سافر ونسى قبعته في المنزل قام بإنفاق 1700 دولار مقابل مقعد بالطائرة لتوضع عليه القبعة، ويستلمها أمنه.



راشيل هانتر.. بيت الكلب مقابل 15000 دولار

قامت راشيل هانتر الممثلة النيوزلاندية بشراء منزل لكلبها من فصيلة "German Shepherd"، بمقابل 15000 دولار، وذلك لمجرد أنها شعرت بأنه سيكون سعيد.

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