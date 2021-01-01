تقنية جديدة لتنظيف الهواء من ثاني أكسيد الكربون

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نجح العلماء في إيجاد طريقة أكثر فعالية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه في البحر، بهدف تجنب ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري.



وذكر موقع "ساينس أدفانسز"، أن العلماء في شركة "Climeworks" بسويسرا، عملوا على مدى الـ 10 سنوات الماضية، على تطوير آلات لامتصاص الهواء من الغلاف الجوي لتصفية جزيئات ثاني أكسيد الكربون منها.



ولفت إلى أن الطريقة الحالية تعتمد على ربط ثاني أكسيد الكربون بمركبات النيتروجين.

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وأوضح أن التقنية الجديدة أضافت مادة النحاس إلى هذا المزيج.ووفقا للموقع، تبين أنها تساعد بحسب الباحثين على امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بفعالية أعلى 3 مرات من الطرق الحاليةكما أشار الموقع إلى أنه من خلال الطريقة الجديدة يتم تحويل المزيج إلى بيكربونات الصودا التي يمكن تخزينها بأمان وبتكلفة زهيدة في مياه البحر.ويأتي ذلك في وقت تتعالى فيه التحذيرات بشأن تغير المناخ، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لحماية كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري.وبينما يكافح العالم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها في العقود الأخيرة، ركزت العديد من الشركات بدلاً من ذلك على تطوير تكنولوجيا لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.