القمر الأحدب يقترب من نجم «السماك الأعزل»..اليوم ..

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم الجمعة 10 مارس 2023 وقبل منتصف الليل ببضعة ساعات اقتران القمر الأحدب المتناقص بنجم السماك الأعزل على قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.
«السماك الأعزل» من نجوم القدر الأول ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان «السماك الأعزل» على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
خلال بقية الليل يلاحظ أن القمر و«السماك الأعزل» يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.
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