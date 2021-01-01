اقتران القمر والثريا ..25 مارس..

كشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، أن السماء تشهد يوم 25 و26 مارس، اقتران القمر والثريا.
أضاف: "يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس.
تابع: "يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساءا".
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