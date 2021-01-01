العلاقات الدبلوماسية .. إيران والسعودية تتفقان على عودتها

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صورة الخبر: إيران والسعودية
إيران والسعودية

أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية نقلًا عن بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.

وذكر البيان "جاء في ختام المباحثات المنجزة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

وذكرت الوكالة إن محادثات جرت في بكين في الفترة ما بين 6 و 10 مارس بين وفدي الجانبين، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن الوطني السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، وبحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال البيان إن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

المصدر: وكالات - أبوظبي

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