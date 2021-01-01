علوم القاهرة تحدد موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا



علوم القاهرة علوم القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .



وقال الدكتور أحمد بلبولة ، إن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس.





قد يعجبك أيضا...

جامعه القاهرةاستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه السيدة إيرين تاريوت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيدة دونا ويس المدير الإقليمي للتواصل المجتمعي لشمال افريقيا، والوفد المرافق من السفارة الاميركية ، لدارسة ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.وتناول اللقاء، النقاش حول إمكانية دعم وتعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الأمريكية وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإمكانية استضافة خبراء ومتحدثين متخصصين في الموضوعات ذات الأهمية المحلية والدولية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع الثقافات الأخرى.وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تُمثل كيانا أكاديميا جديدا ومتميزا بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي، كونها جامعة برامج قائمة على الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، مشيرًا إلى أنها على وشك الافتتاح قريبا، وسيتم إتاحة الدراسة بها لكل من الطلاب المصريين والأجانب.