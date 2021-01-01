عبر هذا الرابط .. جامعة حلوان الأهلية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الإنسانيات

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صورة الخبر: جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان رابط مخصص لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان الاهلية أنه يمكن لطلاب كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية.

وأضافت أنه يمكن أيضا من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية والحصول على المقررات الدراسية او ما يحتاجونه من استفسارات تخص الدراسة .



ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهم:
http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA

وقد خصصت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية رابط مخصص لكل للتواصل لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب و اولياء الامور و راغبي الالتحاق بها وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم و معرفة كل ما يخص الجامعة و الطلاب .

المصدر: elbalad

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