للحصول على منح .. كلية التربية الفنية جامعة حلوان توضح تفاصيلها



كلية التربية الفنية جامعة حلوان كلية التربية الفنية جامعة حلوان



أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، قسم العلاقات الثقافية وبالإتفاق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، عقد ندوة بعنوان "آليات المشاركة فى المنح التنافسية والاتفاقات الدولية".



وتقام الندوة لكلآ من أعضاء ه‍يئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الماجستير والدكتوراة، وذلك حتي يتم بها عرض وتوضيح ماهى الاوراق والمستندات المطلوبة وطريقة كتابتها الصحيحة للتقديم بالمنح التنافسية والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.



ويقوم بالقاء الندوة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بحلوان، وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس فى تمام الساعة 11 ظهرآ بقاعة سعد الخادم كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

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جدير بالذكر انه انطلقت فعاليات المعرض الخيري للطلاب والموظفين بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، بالتعاون مع نادي روتاري شمس أكتوبر، وذلك تحت رعاية السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإبراهيم لطفى، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإشراف السيد الموشي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.وكشف الدكتور كريم همام مستشار رئيس جامعة حلوان أن هذه المبادرات المجتمعية والصحية بمساعدة الطلاب تأتي من أهمية الأنشطة الصحية والمجتمعية من كونها تعزز الشعور بحب الوطن التي تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات.وتابع همام ان تلك المبادرات تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم أكثر تفاعلا في حياتهم، بإضافة إلي والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعي الكافي والفهم الصحيح لمجريات الأمور، وتعمل على الترفيه والترويح عنهم خلال فترة الدراسة ، كما انها تعمل على اكساب الطلاب مهارات جديدة.