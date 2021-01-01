التعليم تصدر قرار هام لطلاب المدارس الحكومية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن تدريس اللغة الفرنسية لطلاب المدارس الحكومية في مصر.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار الاصلاحات التعليمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا، تقرر تعليم اللغة الفرنسية إجباريًا كلغة ثانية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الإصلاحات التعليمية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025

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وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأه هناك ما يقرب من 3 ملايين طالب سيستفيدون من برامج تعليمية للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هناك 507 معلم وموجه لغة فرنسية استفادوا من مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، وسيقومون بدورهم بتدريب 13000 معلم وموجه آخرين للغة الفرنسية من خلال المرحلة المقبلة لمشروع "ترفل".جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية تجري حاليًا إصلاحات واسعة من أجل تطوير المنظومة التعليمية من خلال التحول من المحور 1.0 (EDU 1.0) لتطوير التعليم إلى المحور 2.0 (EDU 2.0) الذي يتضمن تدعيم تعليم لغة أجنبية ثانية في مراحل التعليم المدرسي