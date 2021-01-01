طريقة مبتكرة وموفرة لكفتة الأرز بالصلصة

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كفتة الأرز بالصلصة


تعد كفتة الأرز من أبرز الأكلات التي ثعشقها الكثير ولكن بعد غلاء اللحم تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز بدون لحم للشيف سلمي البنداري:


نص كيلو دقيق رز او رز مطحون
نص كوب شعرية
اتنين حبة بطاطس وسط مقطعين شرايح
اتنين بصلة متوسطه
اربع فصوص توم
شبت وبقدونس وكزبرة
قرن شطه حامي او بارد
ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة
كمون وكزبرة ناشفة. ومعلقة كبيرة بيكنج بودر

تقلب المكونات جيدا وطحنها في الكبه وتطحن مره تانيه عشان تنعم

توضع في التلاجة نص ساعة
ثم قومي بعملها اصابع ثم قليها


وقد تعمل البطاطس والشعرية علي تماسك المكونات .

المصدر: elbalad

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