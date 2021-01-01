بعد خسارة النصر من الاتحاد .. شاهد.. رد فعل رونالدو

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا جدا بعد خسارة فريقه النصر أمام غريمه اتحاد جدة يوم الخميس بهدف دون رد، في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وعقب نهاية المباراة، توجه رونالدو لتحية جماهير فريقه في المدرجات، ثم ظهر بعدها وهو يتحدث بنبرة حادة مع أحد زملائه ويلوح بيده للتعبير عن عدم رضاه بطريقة سير المباراة والنتيجة التي انتهت بها.
وعندما اقترب "الدون" من النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، ركل علبة ماء بقوة، ليتعرض لصافرات استهجان من الجماهر التي لم يعجبها تصرف النجم البرتغالي.
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