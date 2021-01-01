علامات اضطرابات الجهاز الهضمى وأسبابه



اضطرابات الجهاز الهضمى اضطرابات الجهاز الهضمى

يتكون الجهاز الهضمى من المعدة والمرىء والأمعاء، كما يحتوى على ميكروبيوتا الأمعاء وأكثر من 1000 سلالة بكتيرية وكائنات دقيقة تلعب دورًا حيويًا فى الحفاظ على التمثيل الغذائى والصحة المناعية العامة.





مشاكل الجهاز الهضمى

ويمكن إرجاع سبب العديد من المشكلات الصحية إلى الجهاز الهضمى، ولمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تتسبب مشاكل الجهاز الهضمى فى 35% من الأمراض، لذا من الضرورى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى.



ووفقا لموقع thehealthsite ينتج مرض التهاب الأمعاء (IBD) عن تهيج فى نظام الأمعاء، ما يؤدى إلى تقرحات والتهاب فى الجهاز الهضمى، ويمكن أن تسبب الحالة الإسهال ونزيف المستقيم وتشنجات وفقدان السيطرة على حركة الأمعاء، ويمكن علاج هذه الحالة بالتشخيص المناسب.

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وتحدث الأورام الحميدة أو سرطان القولون فى منطقة الأمعاء (القولون)، والتى تبدأ بالسلالات غير السرطانية، ومع مرور الوقت قد تتحول الأورام الحميدة إلى خبيثة فى بعض الحالات.علامات اضطرابات الجهاز الهضمىالنظام الغذائى السيئ والإفراط فى تناول اللحوم المصنعة، والإفراط فى استهلاك الكحول، والتاريخ العائلى للإصابة بسرطان القولون، والسكرى، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والسمنة، من أسباب اضطرابات الجهاز الهضمى.الإمساكالإمساك المشكلة فى حركة الأمعاء، حيث يصعب إخراج البراز أو عدم انتظامه (2-3 مرات في الأسبوع) أو إفراز غير كافٍ. السبب الرئيسي للإمساك هو سوء التغذية، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الألياف، أو اضطراب في الروتين اليومي، أو السفر أو الأحداث المجهدة، ويمكن علاج الإمساك باتباع نظام غذائي غني بالألياف والمياه الكافية وممارسة الرياضة المناسبة، وقد يوصي الطبيب بالأدوية أو المسهلات في بعض الحالات المزمنة.متلازمة القولون العصبىتحدث متلازمة القولون العصبى (IBS) عندما يصبح تقلص عضلة القولون غير طبيعي، ما يؤدي إلى تقلصات وانتفاخ وانتفاخ البطن وتغيرات في حركة الأمعاء ونمطها، وعادة ما يتم تحفيز متلازمة القولون العصبي عن طريق طعام معين وأدوية وضغوط. لذلك ، يمكن علاج ذلك من خلال التعديلات الغذائية ومراقبة الضغط ويمكن في بعض الأحيان التوصية بالأدوية.ارتجاع المرىءيحدث ارتجاع المرىء عندما يرتد الحمض الموجود في المعدة إلى المريء، ما يؤدى إلى تهيج بطانة الأنبوب، ويعد التدخين وتناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل، وتناول الأطعمة الدهنية، والنوم مباشرة بعد الأكل، واستهلاك الكحول من عوامل الخطر للإصابة بالارتجاع.