منها ارتداء جوارب .. طرق للتعامل مع تورم القدمين أثناء الحمل



تورم القدمين أثناء الحمل تورم القدمين أثناء الحمل

تعانى معظم الحوامل من تورم فى أسفل الساقين والقدمين، وقد تتسبب السوائل الإضافية والدم الذى يفرزه جسمك لدعم النمو الصحى للجنين فى إبطاء الدورة الدموية، ويمكن أن يتسبب ذلك فى تراكم الدم فى الأطراف السفلية، ما يسبب التورم، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق للتعامل مع تورم القدمين أثناء الحمل بحسب موقع "utswmed".



أثناء الحمل، ينتج الجسم أيضًا المزيد من هرمونات الاسترخاء، وهو هرمون يساعد الأوتار والأربطة والمفاصل والعضلات على الاسترخاء، بينما يساعد الاسترخاء على فتح حوضك للولادة، فإنه يخفف أيضًا الأوتار والأربطة فى قدميك.



ويمكن أن يؤدى الجمع بين الوزن الزائد والهرمونات أثناء الحمل ليس فقط إلى اتساع قدميك لكن أيضًا تتسطح وتطول، ومن المحتمل أن ينخفض تورم الساق أو الكاحل بعد أسبوع أو أسبوعين من ولادة طفلك، لكن قد لا تعود قدميك إلى ما كانت عليه مرة أخرى.



وأظهرت الدراسات أن الحمل يمكن أن يسبب انخفاضًا دائمًا فى قدمك وزيادة فى طول القدم - عادةً فقط بعد الحمل الأول للمرأة.



وفى حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان يمكن منع هذه التغييرات الهيكلية فهناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها طوال فترة الحمل لتقليل التورم والشعور بمزيد من الراحة.



التعامل مع تورم الساقين والقدمين أثناء الحمل

1. ارتداء الجوارب الضاغطة

يمكن أن يساعد ارتداء جوارب ضغط 15-20 ملم زئبقى والتى تنتهى عند ركبتك فى تخفيف الألم، تزيد الجوارب تدريجياً الضغط فى ساقيك وتنقل بعض السوائل الزائدة إلى الأوعية الدموية وبقية جسمك.



تجنب الجوارب ذات الشريط الضيق فى الأعلى، قد يؤدى الضيق إلى تفاقم التورم عن طريق منع عودة الدم، ويمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بجلطة دموية - وهى بالفعل أعلى بخمس مرات أثناء الحمل.



كما يمكن أن تمنع الجوارب الضاغطة تكوين دوالى جديدة تحدث فى 15% من النساء الحوامل لنفس السبب الذي يسبب التورم.



يتضاعف الخطر بعد حملك الأول ويزداد أربع مرات لدى النساء فوق سن 35 تبدأ هذه الأوردة على شكل نتوءات صغيرة تحت جلدك ؛ تضغط عليهم الجوارب بما يكفي فقط لمنع تدفق الدم إلى الوراء وانتفاخه. من غير المحتمل أن تتقلص الدوالي الموجودة، ولكن يمكن أن تقلل الجوارب الضاغطة من الألم وعدم الراحة التي تسببها.



2. الراحة ورفع الساقين لأعلى

يمكنك بسهولة تحسين الدورة الدموية أثناء فترة النوم:

ارفع ساقيك فوق مستوى القلب أثناء القراءة أو مشاهدة التليفزيون أو القيام بأنشطة جلوس أخرى، يؤدى التغيير البسيط فى وضع الجسم إلى تقليل الضغط على أوردتك.



يمكنك النوم بأمان على أى من الجانبين أثناء الحمل، يوصى غالبًا بالجانب الأيسر لتجنب الضغط على الوريد الأجوف السفلي، وهو الوريد الكبير الذي ينقل الدم من الأطراف السفلية إلى قلبك.

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3. بللى قدميكيمكن أن يؤدى غمر قدميك وكاحليك في الماء البارد لمدة 20 دقيقة عدة مرات في الأسبوع إلى تقليل التورم.تأكدى من أن درجة حرارة الماء معتدلة وليست باردة كالثلج. تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في تقلص الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من الجلد، ما يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة والتورم داخلها.4. استثمرى فى الأحذية الداعمة الملائمةيمكن أن تسبب الأحذية غير الداعمة وغير المريحة المزيد من آلام الساق والقدم، بالإضافة إلى آلام الظهر، حتى إذا عادت قدميك إلى حجمها الذى كانت عليه قبل الحمل، فستشعرين براحة أكبر فى الأحذية التى تناسب قدميك وتدعم وزنك الإضافى، وتوصى الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بارتداء أحذية ذات كعب منخفض لكن ليس مسطحًا، والأحذية الرياضية.