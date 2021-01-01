ومكافآت خيالية للفوز أمام بلوزداد .. وحسم مصير أسامة نبيه في الزمالك



أسامة نبيه أسامة نبيه

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الخميس داخل النادي..



جلسة مدرب الزمالك مع اللاعبين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء إنبي المقبل في الدوري.



وطالب المدير الفني، اللاعبين خلال الجلسة، بغلق ملف مباراة الترجي وبطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، والتركيز فقط من أجل تحقيق الفوز أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

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