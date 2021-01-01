ثلاثة أشخاص أصيبوا .. فيديو.. لحظة إطلاق النار في تل أبيب

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صورة الخبر: إطلاق النار في تل أبيب
إطلاق النار في تل أبيب

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر وسائل إعلام إسرائيلية عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، في وقت تشهد إسرائيل حركة احتجاج واسعة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا فيإطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

وأفاد مراسلنا بوقوع الحادث قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية بأن مقاطع الفيديو المتداولة من مكان الحادث تظهر وجود مسلحيين اثنين كانا يطلقا النار على مدنيين إسرائيليين.

https://www.youm7.com/story/2023/3/9/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8/6109744

المصدر: skynewsarabia

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