فيديو .. طريقة عمل فانوس رمضان



طريقة عمل فانوس رمضان طريقة عمل فانوس رمضان

استعدادات يقوم بها الجميع لاستقبال شهر رمضان المبارك، من أبرز هذه الاستعدادات تصنيع فانوس رمضان من الخرز ، والذى يحظى باهتمام كبير هذا العام .



في البداية قالت إيمان عبد الله “أنا بحب شغل الهاند ميد وبدأت تعلم شغل الخرز من خلال اليوتيوب وبدأت عمل فوانيس رمضان من الخرز باستخدام أنواع كثيرة منها الخرز الكريستان وبيكون له لمعة مميزة وبقوم باستخدام الخرز المطفي أيضا وبيكون منه عدة أشكال منها الرباعي والسداسي والمربع والدائري وكل فانوس له الخرز الخاص به”.



وتابعت عبد الله أن الفانوس يستغرق من ساعة إلى ساعتين عمل لتصنيعه ويتوقف وقت تصنيعه على شكل الفانوس وحجمه قائلة "أنا ببدأ في بعض الفوانيس من الأسفل إلى أعلى وآخر من أعلى إلى أسفل كل فانوس وله طريقته" مشيرة إلى أن الإقبال كبير على شراء الفوانيس الخرز في الفترة الحالية لأنه عملي وأسعاره في متناول الجميع.