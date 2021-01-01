اكتشف علاقة الكرش بشرب الماء أثناء الأكل

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صورة الخبر: الكرش
الكرش

يعد ظهور الكرش من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والرجال ويدمر المظهر الجمالى ويجعل الشكل غير مقبول وله أضرار صحية أبرزها زيادة فرص الإصابة بمرض السكري .



وتوجد أسباب عديدة وراء ظهور الكرش ولكن هناك اعتقادا سائدا خاصة فى البلاد العربية أن تناول الماء أثناء تناول الطعام هو السبب الرئيسي وراء تكون الكرش.

ولكن مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي دمر هذا الاعتقاد وقال إن ظهور الكرش ليس له علاقة بشرب الماء سواء أثناء تناول الطعام أو قبله.



وكشف مجلس الصحة الخليجي أن أسباب ظهور الكرش قد تكون بسبب زيادة استهلاك الأطعمة والمشروبات وتكون سعرات حرارية عالية.

وأشار مجلس الخليج إلى أن عدم ممارسة أى نشاط أو سيلة لحرق السعرات الحرارية الزائدة فى الطعام هى السبب الرئيسي لظهور الكرش وليس تناول الماء الخالى من السعرات الحرارية.


ونصح مجلس الخليج بالابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر أثناء تناول الطعام والابتعاد عن كافة المشروبات الصناعية والمحتوية على نسبة كبيرة من السكر واستبدالها بشرب الماء.



وأن تناول الطعام بكميات قليلة والاهتمام بالعادات الصحية خاصة شرب الماء يساعد فى الحفاظ على الوزن الصحى ويقلل من ظهور الكرش.

المصدر: elbalad

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