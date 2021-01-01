زلزالا بقوة 5 درجات يضرب وسط إيطاليا

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زلزال يضرب وسط إيطاليا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي تسجيل زلزال بلغت شدته 5 درجات وسط إيطاليا اليوم الخميس.

وذكر المركز في موقعه على الإنترنت إن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، في حين يقع مركزه على مسافة 27 كيلومترا شمال غربي بيروجيا بإيطاليا.

يشار إلى أن مدينة بيروجيا تقع في وسط إيطاليا، وهي عاصمة إقليم أومبريا، ويمر فيها نهر التيفيري، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 164 ألفا وتبعد 170 كيلومترا شمالي روما.

المصدر: رويترز

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