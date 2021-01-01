أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

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عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 39 كيانا قالت إنها تسهل وصول إيران إلى النظام المالي الدولي، واصفة إياها بأنها شبكة مصرفية تدر عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن “العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف الكيانات التي ساعدت شركات البتروكيماويات الإيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي”.

وبالأمس، أصدرت الإدارة الأمريكية، دفعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران بموجب أحكام ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات تأتي ضد 3 شركات إيرانية ومسؤولين كبيرين عن السجون الإيرانية.

وأوضحت الخزانة أن العقوبات المتعلقة بإيران تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزًا بالجيش وآخر بالحرس الثوري.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المتعلقة بإيران تشمل 3 شركات وقياداتها بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون على القمع العنيف.

المصدر: elbalad

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