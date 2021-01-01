ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر لمدة شهر؟



السكر السكر

بدأ الكثير من الأشخاص يتجنبون تناول السكر بغرض إنقاص الوزن، ولكن ليست أضرار السكر تتمثل في زيادة الوزن فحسب، بل إن الإكثار من تناوله يسبب الكثير من المخاطر على الصحة.



يسبب الإكثار من تناول السكر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسكري وأمراض الكبد الدهنية.





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نشر موقع thehealthsite أبرز الفوائد التى يحصل عليها الجسم نتيجة للتوقف عن السكر لمدة شهر.يحسن صحة القناة الهضميةالسكر يعزز الالتهابات في القناة الهضمية، كما أنه يضر بالميكروبيوم، ما يعني نقص البكتيريا الجيدة وزيادة البكتيريا المسببة للأمراض، وفي مثل هذه الحالة، فإن تناول السكر بكميات صغيرة يحافظ على صحة الأمعاء.يرفع مستوى الطاقةتسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، وبسبب ذلك تبدأ في الشعور بالحيوية في بضع دقائق، لكن هذه التجربة فقط لفترة قصيرة جدًا، نتيجة لهذا، هناك المزيد من التعب في الجسم.يرفع المناعةالالتهاب المزمن المرتبط بارتفاع استهلاك السكر يخفف من استجابتك المناعية، ما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا على مدار العام.يسبب نضارة البشرةعند اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر، تظهر آثار الشيخوخة على الجلد، في مثل هذه الحالة، إذا كنت تريد أن تبدو شابًا لفترة طويلة، فابدأ في التحكم في تناول السكر الزائد.يمنع مشاكل التهاب في الجسميزيد السكر الزائد من السيتوكينات، وهي جزيئات التهابية، بسبب هذا الالتهاب يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، ولمنع هذا، قد يكون من الجيد التخلي عن السكر.يبقى الكبد بصحة جيدةيحول الكربوهيدرات الغذائية إلى دهون، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، كما يمكن أن تسبب الوفاة.