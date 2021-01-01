تحتوي على السموم .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

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الزجاجات البلاستيك

تحتوي الزجاجات البلاستيكية على السموم - فجزيئات صغيرة من البلاستيك تنطلق عندما تتحلل الزجاجة تدريجيًا - وتدخل جسمك وأنت تشرب.

لماذا المياه المعبأة سيئة بالنسبة لك؟ لأنه بمرور الوقت ، تتسرب المواد الكيميائية الموجودة في الزجاجات البلاستيكية إلى الماء، بمجرد دخول مجرى الدم ، ترتبط هذه السموم الخطيرة بالعديد من الحالات الصحية مثل تلف الكبد والكلى وسرطان الثدي والرحم.

العديد من المركبات المستخدمة في بناء الزجاجات البلاستيك تشكل خطورة مماثلة على صحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم زجاجات المياه البلاستيكية مصنوعة من البلاستيك المعروف باسم PET أو البولي إيثيلين تيريفثالات، في الأيام الحارة ، يمكن أن يبدأ PET في إطلاق مضاد سام في الماء.

المصدر: healthshots

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