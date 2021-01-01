لذيذ .. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج



كريب مالح بحشوة الدجاج كريب مالح بحشوة الدجاج

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، لتحضيرات رمضان طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج.



المكونات:



2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

قد يعجبك أيضا...

1 كوب من الدقيق الممتاز.1 كوب حليب بنسبة دسم قليلة3 بيضات.نصف ملعقة صغيرة من الملح.مقادير حشوة الكريب المالح :5 ملاعق كبيرة من الزبدة.4 فصوص من الثوم المفروم.2 معلقة صغيرة من الزعتر الطازج والمفروم.2 كوب من الدجاج المشوي المفتت.نصف كوب من الجبن الكريمي بالثوم.2 معالق كبيرة من البقدونس المفروم والطازج.طريقة تحضير العجينة :يخلط الدقيق مع الملح في وعاء. يخفق كل من البيض، والحليب، والزبدة المذابة مقا في وعاء آخر. يضاف خليط البيض إلى خليط الدقيق وتحرك المقادير جيدا إلى أن يتشكل مزيج ناعم الملمس، يغطى العجين ويوضع فيالثلاجة لمدة 60 دقيقة.طريقة التحضير:تدهن مقلاة بالزيت وتوضع على نار متوسطة.يوضع ربع كوب من خليط الكريب في المقلاة مع التحريك بشكل مستمر ليتم فرده، يترك مدة 60 ثانية إلى أن يصبح لون الجهة السفلية ذهبي فاتحتقلب القطعة على الجهة المقابلة ثم ترفع عن النار.يسخن مقدار 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الزبدة ويضاف كل من الثوم والزعتر إليها. يضاف الدجاج للخليط السابق مع التحريك إلى أن يصبح ساخنا.يضاف الجبن الكريمي مع التحريك. ترفع الحشوة عن النار، وتوزع وسط كل قطعة کريب مع لقها، ثم تجهز للتقديم. يسخن المتبقي من الزبدة حتى تذوب ثم تسكب فوق الكريب المحشو. يوضع الكريب في فرن لمدة 10دقائق. يزين الكريب بالبقدونس قبل التقديم أو بالجبن المبشور.