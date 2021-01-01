تستعد سامسونج لطرح خاصية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

ظهرت العديد من شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخرًا، وقد طرحت هذه التقنية التي يمكن من خلالها تحميل عينة صوت لأي شخص؛ حيث يتم استنساخ الصوت في مقاطع مختلفة تجعل مستخدم التقنية يضع كلامًا لم تقله الشخصية الحقيقة.
المثير للاهتمام أن هذه التقنية تندرج ضمن قائمة التزييف العميق، والأسوأ من ذلك أنها ستكون موجودة بالفعل على الجوالات المحمولة؛ لذلك يمكنك الاستعداد لفكرة أن يقلد جوالك صوتك تمامًا، وأن يقول من خلال نبرة صوتك أشياء غير صحيحة.
سامسونج تستعد لطرح خاصية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
حاليًا تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لتعديل مساعدها البرمجي Bixby لتضمين هذه الخاصية الخطيرة واستنساخ صوت المستخدم للرد على المكالمات بالنيابة عنه، وهي خطوة في اتجاه عام داخل الشركات العملاقة لاعتماد مزيد من برامج المحاكاة الذكية والذكاء الاصطناعي لتكون في كل التطبيقات وعلى جميع الجوالات سواء العاملة بنظام أندرويد أو IOS من شركة ابل.
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