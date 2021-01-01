تستعد سامسونج لطرح خاصية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

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ظهرت العديد من شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤخرًا، وقد طرحت هذه التقنية التي يمكن من خلالها تحميل عينة صوت لأي شخص؛ حيث يتم استنساخ الصوت في مقاطع مختلفة تجعل مستخدم التقنية يضع كلامًا لم تقله الشخصية الحقيقة.



المثير للاهتمام أن هذه التقنية تندرج ضمن قائمة التزييف العميق، والأسوأ من ذلك أنها ستكون موجودة بالفعل على الجوالات المحمولة؛ لذلك يمكنك الاستعداد لفكرة أن يقلد جوالك صوتك تمامًا، وأن يقول من خلال نبرة صوتك أشياء غير صحيحة.



سامسونج تستعد لطرح خاصية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

حاليًا تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لتعديل مساعدها البرمجي Bixby لتضمين هذه الخاصية الخطيرة واستنساخ صوت المستخدم للرد على المكالمات بالنيابة عنه، وهي خطوة في اتجاه عام داخل الشركات العملاقة لاعتماد مزيد من برامج المحاكاة الذكية والذكاء الاصطناعي لتكون في كل التطبيقات وعلى جميع الجوالات سواء العاملة بنظام أندرويد أو IOS من شركة ابل.

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ويمكن لإنشاء مستنسخات صوتية للذكاء الاصطناعي أن تؤدي إلى مشاكل كثيرة تجعل من الصعب التفريق بين ما يتكلم به المستخدم الأصلي للجوال وبين ما يختلقه من نفسه هذا البرنامج المعدل والمدعم بذكاء اصطناعي يجعله يتصرف من تلقاء ذاته.تعقيبًا على هذا الأمر قال “ريجول جوبتا”؛ الرئيس التنفيذي لشركة ديب ميديا لمنصة الذكاء الاصطناعي:“أكبر خطر يشكل علامة ضوء أحمر يجب الانتباه لها هي أنه مع وجود أي برنامج يتبع التزييف العميق.. من الصعب معرفة ما هو حقيقي وما هو بخلاف ذلك”.كيفية عمل المساعد البرمجي Bixbyتتيح ترقية المساعد البرمجي Bixby الأحدث من شركة سامسونج الآن لمتحدثي اللغة الإنجليزية الرد على المكالمات عن طريق كتابة رسالة. وبعد ذلك يحولها Bixby إلى صوت ويتواصل مع المتصل مباشرة نيابة عنهم.علاوة على ذلك يمكنك استخدام خاصية Custom Voice Creator المضافة حديثًا. لتسجيل جمل مختلفة وتحميلها على المساعد البرمجي Bixby.. والذي يتولى بالنيابة عنك تحليل وإنشاء نسخة من صوتك ونبرته.