تُعلن شاومي عن تطويرها أول بطارية صلبة للهواتف الذكية

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صورة الخبر: شاومي
شاومي

أعلنت شركة شاومي الصينية عن توصّلها إلى تقنية لصناعة البطاريات الصلبة solid-state batteries للهواتف الذكية، والتي قالت إنها أكثر أمنًا وأصغر حجمًا وأعلى فاعليةً مقارنةً ببطاريات الليثيوم التقليدية.

البطارية الصلبة هي نوع من تقنية البطاريات التي تستخدم أقطابًا ونواقل مصنوعةً من مواد صلبة، بدلًا من المواد السائلة الموجودة في بطاريات الليثيوم. وهو ما يجعل البطارية أكثر استقرارًا وأمانًا وكفاءة، مع سرعة شحن أعلى مقارنةً بتقنية البطاريات التقليدية.

وقالت الشركة في منشورٍ لها على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، إن بطاريتها الجديدة أكثر أمانًا وأقل عرضةً للحريق أو الانفجار. كما أن لديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة في مساحة أصغر مقارنةً بالبطاريات التقليدية، ما يمكن أن يؤدي إلى صناعة هواتف ببطاريات ذات سعة أعلى وحجم أصغر.

واختبرت شاومي تقنيتها الجديدة على نسخة تجريبية من هاتف Xiaomi 13، وزودت الهاتف ببطارية صلبة بسعة 6،000 ميلي أمبير / الساعة، ما أدى -بحسب الشركة- إلى زيادة بنسبة 25? بالسعة الأصلية لبطارية الهاتف التي تبلغ 4,500 ميلي أمبير / الساعة، دون أية زيادة في حجم الجهاز.

المصدر: بوابه المتميز

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