تُعلن شاومي عن تطويرها أول بطارية صلبة للهواتف الذكية

أعلنت شركة شاومي الصينية عن توصّلها إلى تقنية لصناعة البطاريات الصلبة solid-state batteries للهواتف الذكية، والتي قالت إنها أكثر أمنًا وأصغر حجمًا وأعلى فاعليةً مقارنةً ببطاريات الليثيوم التقليدية.
البطارية الصلبة هي نوع من تقنية البطاريات التي تستخدم أقطابًا ونواقل مصنوعةً من مواد صلبة، بدلًا من المواد السائلة الموجودة في بطاريات الليثيوم. وهو ما يجعل البطارية أكثر استقرارًا وأمانًا وكفاءة، مع سرعة شحن أعلى مقارنةً بتقنية البطاريات التقليدية.
وقالت الشركة في منشورٍ لها على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، إن بطاريتها الجديدة أكثر أمانًا وأقل عرضةً للحريق أو الانفجار. كما أن لديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة في مساحة أصغر مقارنةً بالبطاريات التقليدية، ما يمكن أن يؤدي إلى صناعة هواتف ببطاريات ذات سعة أعلى وحجم أصغر.
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