تعلم كيفية استخدام Google Pay في آيفون

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يعتمد الكثير من مستخدمي آيفون على خدمة Apple Pay لتسهيل إجراء عمليات الدفع المختلفة. ولكن إذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد وتستخدم خدمة Google Pay وبدأت منذ فترة قصيرة باستخدام هاتف آيفون فقد ترغب في معرفة كيفية استخدام Google Pay في هاتفك الجديد.



يمكنك استخدام Google Pay في هاتف آيفون بسهولة لإرسال الأموال واستلامها. بالإضافة إلى إجراء عمليات الدفع، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:



1- تنزيل تطبيق Google Pay في آيفون:

نظرًا إلى أن آيفون تابع لشركة آبل، لن يتوفر تطبيق Google Pay سابقًا في الهاتف. ولكن يمكنك تنزيل تطبيق Google Pay مجانًا من آب ستور والبدء باستخدامه بسهولة.

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2- إعداد تطبيق Google Pay والبدء باستخدامه:بعد تنزيل التطبيق، ابدأ بإعداد Google Pay لتتمكن من استخدامه بشكل صحيح. وعند فتح التطبيق لأول مرة، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل. وقد يُطلب منك التحقق من رقم هاتفك أيضًا.بعد تسجيل الدخول إلى Google Pay في هاتف آيفون، يجب أن يحتوي التطبيق على جميع معلومات الدفع الخاصة بك، مثل: معلومات بطاقات الدفع وغيرها.ويمكنك التحقق من ذلك عن طريق النقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليُمنى العلوية، وسترى قائمة بحساباتك وجميع عمليات الدفع وإرسال الأموال واستقبالها.إذا لم تجد تلك المعلومات، انقر فوق (Set up your Google Pay balance) لإضافة معلومات حساباتك المصرفية أو بطاقة الائتمان. وبعد الانتهاء من إعداد التطبيق، ستكون مستعدًا لإرسال الأموال واستلامها، وإجراء عمليات الدفع.3- كيفية الدفع في المتاجر باستخدام تطبيق Google Payواحدة من أفضل ميزات كل من: Apple Pay و Google Pay هي القدرة على الدفع بسهولة باستخدام التطبيق في المتاجر المحلية بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني. ومع ذلك، ستختلف طريقة الدفع باستخدام هاتف آيفون عن طريقة الدفع باستخدام أندرويد.للدفع في المتاجر المحلية باستخدام تطبيق Google Pay في آيفون استخدم ماسح رمز الاستجابة السريعة المدمج في التطبيق. باتباع الخطوات التالية:انقر فوق تبويب (Explore) الظاهر في الجهة السُفلية من شاشة التطبيق الرئيسية.سترى أيقونة رمز الاستجابة السريعة QR في الزاوية اليُسرى العلوية، انقر فوقه لفتح الماسح الضوئي.امسح رمز الاستجابة السريعة في آلة البيع أو أينما يتوفر رمز Google Pay في المتجر الذي اشتريت منه.بعد ذلك، سيظهر لك خيار إرسال الأموال والدفع.كيفية استخدام Google Pay في آيفونهل يجب استخدام Google Pay أم Apple Pay ؟يرغب العديد من مستخدمي أندرويد في الاستمرار باستخدام Google Pay حتى بعد تغيير هواتفهم والبدء باستخدام آيفون، إذ يتوفر في حسابهم في Google Pay جميع معلومات بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بهم ومن الأسهل الاستمرار باستخدام نفس التطبيق بدلًا من الانتقال إلى تطبيق جديد وإدخال معلومات الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان مرة أخرى.ومع ذلك، قد تواجه مشكلة محدودية الميزات، على سبيل المثال: يسمح تطبيق Apple Pay بالدفع عن طريق الضغط فوق زر التشغيل مرتين، وهو ما لا يمكنك فعله مع تطبيق Google Pay في آيفون.