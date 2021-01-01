تطلق تيليجرام ميزة جديدة توفر لك طاقة بطارية جهازك

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أعلنت شركة تيليجرام يوم الأربعاء عن إطلاق تحديثها الخاص بشهر آذار/ مارس 2023، الذي يقدم عددًا من الميزات الجديدة، مثل: وضع توفير الطاقة.



وقالت شركة خدمات التراسل الفوري في منشور على مدونتها: «يقدّم لكم هذا التحديث وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة، ويُحسَّن أداء تيليجرام لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل، والمزيد».



وأوضحت تيليجرام أن التأثيرات الحركية الجميلة في التطبيق والتأثيرات الخفيفة مُصمّمة بحيث تجعل أي جهاز يبدو قويًا، ولكن يمكن الآن تعطيلها لتمديد حياة البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

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وأضافت الشركة أنه يمكن تعيين وضع توفير الطاقة ليشتغل تلقائيًا حينما تصل بطاريتك لنسبة مئوية محددة، مع تغيراتٍ فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة.ويمكن لمستخدمي نظام (آي أو إس) من آبل أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية، وأشارت تيليجرام إلى أنها تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة «يتم التحديث…» على تيليجرام تظهر أكثر من المُعتاد.وقالت الشركة إن اختبرت لنظام أندرويد أكثر من 200 نوعٍ من الأجهزة لترى أداء التطبيق، وأنشأنا إعدادات افتراضية محسّنة لضمان حصول جميع المستخدمين على أفضل تجربة.هذا، ويمكن تشغيل وضع توفير الطاقة أو تعديل الإعدادات الفردية للتشغيل التلقائي، والتأثيرات الحركية، والتأثيرات من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم خيار توفير الطاقة.وبالإضافة إلى ميزة توفير الطاقة، أعلنت تيليجرام عن منح مستخدميها مزيدًا من المرونة في تغيير سرعة التشغيل لمقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية، والرسائل المرئية.ولتسهيل التعاون في الفرق الصغيرة، تُظهر الآن حالة القراءة في المجموعات المحتوية على أقل من 100 عضو الوقت الذي قرأ فيه كل عضو رسائلك. وبإمكان مستخدمي تيليجرام التحكم بمن يستطيع إضافتهم الى المجموعات. فإذا دعوت مستخدم يحظر ذلك، بإمكانك الآن إرسال رابط دعوة كرسالة بسرعة. وستُظهر روابط الدعوة الآن معاينات في المحادثات ليكون بإمكانك فورًا رؤية إلى أين تؤدي.وقالت تيليجرام إنه أصبح بإمكان مطوريّ البوتات الآن توطين بوتاتهم بالكامل عن طريق ترجمة وصف البوت وقسم «ماذا يمكن لهذا البوت فعله؟» إلى لغاتٍ عدة.وبإمكان مستخدمي نظام (آي أو إس) تحديد المحادثات جميعها كمقروءة في أي مجلد بضغطة واحدة. وعند تحويل الرسائل، فبالإمكان استعمال المجلدات لإيجاد المحادثة الصحيحة بسرعة. وستُضاف هذه التحسينات إلى تطبيق أندرويد في أحد تحديثاتنا القادمة.ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام (آي أو إس)، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.