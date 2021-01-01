ستتولى كاديلاك سيليستك القيادة الذاتية في 95% من السيناريوهات



كاديلاك سيليستك كاديلاك سيليستك

وضحت جنرال موتورز أن نظام إلتراكروز التالي للقيادة الذاتية المخصص لكاديلاك سيليستك سيكون قادراً على تولي القيادة ذاتية في أكثر من 95% من السيناريوهات.



أصبح ذلك ممكناً بفضل أكثر من 20 جهاز استشعار تراقب محيط السيارة الخارجي والبيئة داخل السيارة أيضاً. على سبيل المثال تشمل تلك المستشعرات 7 كاميرات خارجية لاستكشاف لافتات الطرق وإشارات المرور والمركبات والمشاة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى سيليستك أربع مستشعرات رادار قصيرة المدى في كل ركن من أركان السيارة، تستكشف محيط السيارة بنصف قطر 90 متر، وتساعد في مراقبة المشاة والسيارات.



في الداخل، سيكون لدى السيارة كاميرا موجهة نحو السائق لمراقبة تفاعله مع الطريق، وتقول الشركة، أن كل تلك الأجهزة ستعمل معاً ستعتمد على شرائح إلكترونية من كوالكوم. وستوفر برمجيات مرتبطة لتوفر لنظام إلتراكروز الرؤية الكاملة للطريق.