أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 9-3-2023 في الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأحدث قائمة لأسعار الصرف لـ 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادا لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.58 جنيه للشراء، 32.68 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.64 جنيه للشراء، 36.77 للبيعسعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.بنك بلوم مصر: 32.48 جنيه للشراء، 32.65 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 32.49 جنيه للشراء، 32.64 للبيع.بنك مصر: 32.40 جنيه للشراء، 32.64 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.74 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.بنك بلوم مصر: 95.47 جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 96.92 جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.بنك مصر: 96.77 جنيه للشراء، 100.43 للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك بلوم مصر: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.بنك بلوم مصر: 8.35 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.38 جنيه للشراء، 36.71 للبيع.بنك مصر: 36.38 جنيه للشراء، 36.71 للبيع.بنك بلوم مصر: 36.47 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 36.47 جنيه للشراء، 36.69 جنيه للبيع، وفق أسعار العملاتاليوم.