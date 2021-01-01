تحذير للأمهات .. تصرف يهدّد الأطفال بالتهاب المفاصل

يعد الداء البطني (Celiac Disease) من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال وقد حذّرت رابطة أطباء الأطفال والمراهقين من أن الداء البطني قد يهدد الأطفال بالعديد من الأمراض أبرزها التهابات المفاصل.
ووفقًا لموقع هيلث الداء البطني هو عبارة عن مرض مناعي قد يتسبب في عدم تحمل "الجلوتين" وهو نوع من البروتين موجود في القمح ويؤثر على الأمعاء الدقيقة وقد يتسبب في العديد من الأعراض المزعجة مثل انتفاخ البطن والإسهال وفقدان الشهية والتي قد يتسبب تجاهلها في تفاقم الأعراض وصعوبة العلاج .
على الجانب الآخر قد يتسبب امتصاص الكالسيوم في رفع خطر الإصابة ببعض الأمراض الالتهابية كالروماتيزم، والتي قد يتسبب إهمال علاجها إلى الإصابة بالغضاريف ومشاكل الأوتار والأربطة ومشاكل في الحركة لدى الطفل بجانب بعض الأعراض المزعجة مثل تورم المفاصل واحمرارها وهشاشة العظام وسهولة التعرض لكسور العظام.
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