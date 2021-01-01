دراسة أسبانية: الجلوس مع الجميلات خمس دقائق يصيب الرجال بالأمراض

أظهرت دراسة حديثة لجامعة "فالنسيا" الإسبانية، أن بقاء الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 دقائق يؤدي إلى رفع معدل هرمون "الكورتيزول" في الدم.
وأشارت الدراسة التي أجرتها الجامعة إلى أن ارتفاع معدل هرمون "كورتيزول" في الدم بسبب قضاء 5 دقائق مع امرأة جميلة يؤثر على صحة الرجل، لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد الجسدي.
وتوصلت دراسة أخرى إلى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!