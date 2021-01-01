دراسة أسبانية: الجلوس مع الجميلات خمس دقائق يصيب الرجال بالأمراض

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أظهرت دراسة حديثة لجامعة "فالنسيا" الإسبانية، أن بقاء الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 دقائق يؤدي إلى رفع معدل هرمون "الكورتيزول" في الدم.



وأشارت الدراسة التي أجرتها الجامعة إلى أن ارتفاع معدل هرمون "كورتيزول" في الدم بسبب قضاء 5 دقائق مع امرأة جميلة يؤثر على صحة الرجل، لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد الجسدي.



وتوصلت دراسة أخرى إلى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.

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وقامت التجربة على دراسة 300 فرد لمعرفة تأثير صور نساء جميلات على دماغ الرجل، وفي الجزء الأول من التجربة عرض عليهم صور لنساء جميلات لمدة 5 ثوان، ثم طالبوهم بتقييم جمال كل واحدة.وفي الجزء الثاني من التجربة، منح الرجال الذين حصلوا على "مورفين" وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم. أما من منحوا مادة ال"نالتريسكون" فوضعوا علامات متدنية للوجوه التي أعجبتهم، وانخفضت رغبتهم في مشاهدة الصور، وهو ما يشير لإمكانية التحكم في نظرتنا للجمال، وفقا لما قاله الباحثون.