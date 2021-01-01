تعرف على ميزة مايكروسوفت إيدج لتحسين الفيديو



مايكروسوفت إيدج مايكروسوفت إيدج

بعد الإعلان عن أداة Video Super Resolution (VSR) في CES 2023، قامت مايكروسوفت بطرحها في Edge Canary build، تهدف أداة تحسين جودة الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة مشاهدة فيديو أفضل لمستخدميها على متصفح "إيدج".



الميزة كما حددتها مايكروسوفت، هي ترقية فيديو تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ إيدج تعمل على تحسين دقة الفيديو.



يتوفر VSR في Edge Canary build عبر قائمة Edge Flag.



إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الميزة:



ما هي ميزة VSR الجديدة في إيدج؟ وكيف تعمل؟



وفقًا لمدونة المدونة الرسمية، تعد VSR ميزة تجريبية لتحسين الفيديو مدعومة بتقنية AI من مايكروسوفت.



تستخدم التقنية التعلم الآلي لتحسين جودة مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها في المتصفح.



وقد ذكرت الشركة أن الميزة تقوم بذلك عن طريق "قطعات ضغط ممتلئة بالضغط ورفع مستوى دقة الفيديو للحصول على فيديو واضح ونقي.



بعبارة بسيطة تكتشف ميزة VSR بمجرد تمكينها، مقطع فيديو منخفض الدقة وتستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الجودة الإجمالية مع رفع مستوى الدقة الإجمالية لتقديم تجربة مشاهدة أفضل.



ما هو مطلوب للميزة لتعمل؟

بقدر ما قد يبدو الأمر بسيطًا، فإن القيام بذلك يتطلب بعض القوة والموارد الإضافية.



للتأكد من ذلك وضعت مايكروسوفت إرشادات معينة لها.



فيما يلي متطلبات أداة VSR الخاصة بـ "إيدج":

يجب أن يحتوي الجهاز على إحدى وحدات معالجة الرسومات التالية:



سلسلة Nvidia RTX 20/30/40 أو سلسلة AMD RX5700-RX7800.



يتم تشغيل الفيديو بدقة أقل من 720 بكسل.



الجهاز متصل بطاقة التيار المتردد.



كل من ارتفاع وعرض الفيديو أكبر من 192 بكسل.



الفيديو غير محمي بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية مثل PlayReady أو Widevine.



لا يمكن للمتصفح الوصول إلى الإطارات من مقاطع الفيديو المحمية هذه للمعالجة.



ذكرت مايكروسوفت أنها تعمل على دعم GPU المختلط لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وفي الوقت نفسه يمكن للمستخدمين إجبار "إيدج" على العمل على رسومات منفصلة لاستخدام أداة VSR.



كيفية تمكين VSR في إيدج



يتوفر VSR فقط في بناء Edge Canary، لاستخدامه قم بتنزيل أحدث إصدار من Canary لـ Edge، اختر خيار تمكين من القائمة المنسدلة ثم أعد تشغيل المتصفح.





قم بتشغيل مقطع فيديو وسيقوم المتصفح تلقائيًا بترقية وتحسين جودة الفيديو، نظرًا لأنه يفي بالمتطلبات.



لماذا هو مهم للمستخدمين؟

ذكرت مايكروسوفت أن معظم مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها على الإنترنت بدقة 480 بكسل.



مع زيادة دقة الأشياء يكون من الصعب مشاهدة مقطع فيديو بدقة أقل وهنا يأتي دور ميزة VSR.



ستقوم الأداة تلقائيًا بترقية الفيديو وتحسين جودة الفيديو.



يمكن للمستخدمين الاستفادة من ذلك في حالة مشاهدة مقطع فيديو قديم أو مقطع فيديو تم تحميله بدقة منخفضة بواسطة القناة.