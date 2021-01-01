هل أثار انقطاع تويتر الأخير ضجة كبيرة؟

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تعرض موقع تويتر للانقطاع هذا الأسبوع، بينما ادعى بعض المستخدمين أنهم لا يستطيعون فتح الروابط على النظام الأساسي، أبلغ آخرون أن الصور لم يتم تحميلها لهم.



اعترفت الشركة بالمشكلة وشاركت لاحقًا سبب معاناة النظام الأساسي من الانقطاع، ومع ذلك يشير تقرير إلى أن مهندسًا واحدًا فقط هو الذي أسقط موقع تويتر.



انقطاع تويتر

في يوم الاثنين الماضي اشتكى العديد من المستخدمين من أنه عندما نقروا على الروابط، تم الترحيب بهم برسالة خطأ تفيد بأن "خطتك الحالية لواجهة برمجة التطبيقات لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".



قال عدد قليل منهم إن الصور الموجودة على جدولهم الزمني قد توقفت عن التحميل وادعى آخرون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى TweetDeck.



تم الإبلاغ عن أن حوالي 85% من المستخدمين الذين واجهوا مشاكل وصلوا إلى Twitter على الويب بينما واجه 13% مشكلات في النظام الأساسي للمحمول.



ما قاله تويتر عن الانقطاع؟

وقالت الشركة في تغريدة لها إن بعض أجزاء تويتر قد لا تعمل بالشكل المتوقع.



وأضافت: "لقد أجرينا تغييرًا داخليًا كان له بعض العواقب غير المقصودة، نحن نعمل على هذا الأمر وسنشارك تحديثًا عند إصلاحه"، كما أصلحت الشركة المشكلة وأبلغت عنها بعد بضع ساعات.



مهندس واحد أسقط موقع تويتر

بينما لم يشرح تويتر التغييرات التي أجراها والتي أدت إلى انهيار الموقع، ادعى The Platformer أن التغيير المعني كان جزءًا من مشروع لإغلاق الوصول المجاني إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر (API).



ذكر التقرير أيضًا أنه كان هناك شخص واحد فقط يتعامل مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة.



وبحسب ما ورد أجرى المهندس "تغييرًا سيئًا في التكوين" والذي "كسر أساسًا واجهة برمجة تطبيقات تويتر" ، كما نُقل عن موظف حالي قوله.



أشار تقرير المعلومات إلى أن "هذا التغيير كان له عواقب متتالية داخل الشركة ، مما أدى إلى إسقاط الكثير من أدوات تويتر الداخلية جنبًا إلى جنب مع واجهات برمجة التطبيقات التي تواجه الجمهور".



تجدر الإشارة إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن تويتر أنه لن يدعم الوصول المجاني إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به.



هذا يعني أن قدرة الباحثين الخارجيين على دراسة الشبكة ستكون محدودة.



يعمل تويتر على إنشاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة مدفوعة الأجر للمطورين للعمل معها.



حزمة التعليمات البرمجية هشة: إيلون ماسك

قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن تغييرًا صغيرًا في واجهة برمجة التطبيقات كان له تداعيات هائلة.

وكتب على تويتر: "مجموعة الرموز هشة للغاية بدون سبب وجيه، ستحتاج في النهاية إلى إعادة كتابة كاملة".



ورد تعليقه من قبل موظف حالي في تويتر، ونقلت The Platformer عن الموظف قوله: "هناك الكثير من الديون التقنية من Twitter 1.0 بحيث إذا أجريت تغييرًا في الوقت الحالي ، فإن كل شيء سينهار".



وأضاف أحد الموظفين: "لقد أصبح هذا النوع من الانقطاع متكررًا لدرجة أنني أعتقد أننا جميعًا مخدرون".



سادس انقطاع هذا العام

كما تقول منصة Platformer أن المشكلة الأخيرة كانت "على الأقل سادس انقطاع خدمة رفيعة المستوى على Twitter هذا العام".



في 23 (يناير) ، ادعى العديد من مستخدمي Android أنه لا يمكنهم تحميل تغريدات جديدة أو نشرها.



في 8 فبراير، رأى المستخدمون رسالة خطأ تخبرهم بأنهم "تجاوزوا الحد اليومي لإرسال التغريدات".



في 15 فبراير ، توقف تحميل التغريدات، وبعد ثلاثة أيام، انكسر الجدول الزمني واختفت الردود لبعض المستخدمين.



في وقت سابق من هذا الشهر، اشتكى بعض المستخدمين من توقف الجدول الزمني الخاص بهم عن العمل.